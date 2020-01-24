В Украине хотят внедрить «вторую пенсию»

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Для пенсионеров в Украине разрабатывают новый Пенсионный кодекс, который будет предусматривать «вторую пенсию». Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте ubr.ua.

Согласно информации, полученной NNS , украинцы должны получать пенсии в размере 60% от их бывшей зарплаты (коэффициент замещения – часть дохода, которая остается у человека после его выхода на пенсию). Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

В среднем сегодня по стране такие отчисления, например, по трудовым пенсиям составляют порядка 20% от получаемой ранее зарплаты. А по категориям пенсионеров, которым 70-80 и больше лет, коэффициент замещения может достигать и 12-15%.

При этом международные обязательства Украины требуют от нас обеспечивать уровень не ниже 40%.

Увеличить этот показатель должно помочь внедрение в Украине так называемой «второй пенсии».

В Комитете работают над тем, чтобы принять все необходимые законодательные акты для внедрения этой программы уже в этом году. Ее суть заключается в том, что каждый работающий украинец должен будет пополнять свой лицевой счет. При этом каждый сам будет решать, сколько откладывать.

В этом механизме задействуют и работодателя – он будет высчитывать из зарплаты ту сумму, которую работник решит откладывать, плюс 1% от зарплаты.

Как рассказали в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), их специалисты с начала 2018 года работают над концепцией внедрения второго уровня пенсионной системы.

«После разработки концепции и многоуровневого ее обсуждения с рынком, был разработан текст соответствующего законопроекта - об обязательном накопительном пенсионном обеспечении. Разработанный тогда законопроект лег в основу проекта закону № 2683 "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении (зарегистрирован в Раде 27.12.2019). В случае принятия законопроекта в этом году, мы ожидаем запуск второго уровня в 2023 году. Если законопроект будет принят позже, конечно, ожидаемые сроки будут сдвинуты», - пояснили в НКЦБФР.

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