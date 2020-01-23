Кабмин намерен обнародовать доходы украинцев

Завантажте мобільний додаток сайту

Правительство намерено обнародовать информацию об официальных доходах украинцев. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте «Сегодня».

Согласно полученной NNS информации, соответствующее заявление сделал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на пресс-конференции об итогах электронной переписи населения.

«Далее мы дадим информацию по доходам, по официальным доходам, интересной будет информация», – сказал Дубилет.

Также он сообщил, что в течение одного-двух лет будет создан Единый реестр украинцев.

«Я надеюсь, что в течение одного-двух лет мы сможем привести в порядок большой проект по запуску единого реестра украинцев, который будет верифицирован и наполняться одновременно с многих реестров», – сказал Дубилет.

Ранее мы сообщали о том, что названо примерное количество граждан, проживающих на территории Украины