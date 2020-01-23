Дубілет порахував українців і озвучив кількість

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Міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет озвучив результати проведеної оцінки кількості населення України. Про це NNS стало відомо з повідомлення на сайті «Українська правда».

Згідно отриманої NNS інформації, для оцінки чисельності населення України використовували три методи. За словами Дубілета, всі вони дали приблизно однаковий результат з різницею 2.86%.

Про результати Дубілет розповів в ході брифінгу.

На підконтрольній українському уряді території станом на 1 грудня 2019 року живе 37 мільйонів 289 тисяч осіб. Без урахування окупованих територій та громадян України, які живуть за кордоном.

Пряма мова міністра"37 мільйонів 289 тисяч осіб наявного населення на території України. На жаль, ця сума не включає тих людей, які постійно мешкають за кордоном та на окупованих територіях. Це та кількість людей, яка фізично перебуває на території України станом на 1 грудня 2019 року".

Також Дубілет назвав кількість мешканців Києва.

- У Києві мешкають 3,7 млн людей. До речі, мене це вразило, я чомусь думав, що буде менше, – зазначив він.