Порошенко пояснив, чому сам не заборонив проросійські телеканали

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П’ятий Президент України Петро Порошенко заявив, що постанову про обмежувальні заходи щодо проросійських телеканалів в Україні ухвалили ще 2018 року, проте не реалізували у зв’язку з початком передвиборчої кампанії.

Блокування каналів могло б призвести до питання з визнанням виборів чесними і прозорими, написав ексглава держави у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ, передає NNS.

“У жовтні 2018 року саме наша команда ініціювала і ухвалила постанову про обмежувальні заходи щодо проросійських українських телеканалів. Єдина причина, з якої постанова не була реалізована тоді, полягає в тому, що вона наклалася на початок виборчої кампанії. Закриття каналів під час виборів створило би фундаментальну проблему з їх визнанням як чесних та прозорих. Ми відклали це на поствиборчий період. Але вибори виграв Зеленський. І, до речі, всі три канали підтримували саме його”,

- зазначив Порошенко.

Він підкреслив, що “канали групи Медведчука стали відвертим знаряддям російської інформаційної війни проти України”, і Україна у цій війні повинна захищатися, використовуючи для цього всі наявні інструменти.

Експрезидент також зауважив, що “політично” підтримує рішення РНБО щодо санкцій проти деяких телеканалів як таке, що направлене на захист України.

Водночас він нагадав, що за його каденції були заборонені російські телеканали і соціальні мережі, і запевнив, що життя за ці роки довело правильність та ефективність того кроку.

Як ми повідомляли, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.

Прессекретар Президента Юлія Мендель поінформувала, що це рішення РНБО ухвалене відповідно до статті 5 закону України "Про санкції", постанови Верховної Ради № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки, не має нічого спільного з наступом на свободу слова, а прийняте з метою захисту національної безпеки.