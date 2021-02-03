Санкції проти нардепа від ОПЗЖ та телеканалів Медведчука: ЗМІ розкрили підстави

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Видання ZN.UA дізналося про підстави для введення санкцій проти народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука — "112 Україна", NewsOne, ZIK, передає NNS.

По-перше, за інформацією з джерел ZN.UA в СБУ і Офісі президента, підставою для введення санкцій проти Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування, проведене спецслужбами України, в ході якого встановлено, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій, сприяють фінансуванню тероризму.

Таким чином фігурант цих санкцій потрапив під дію закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення».

По-друге, засідання РНБО щодо санкцій не проводилося в традиційній формі: був розписаний час, коли кожен з членів РНБО повинен був з'явитися на 4 поверх Банкової, де повинен був поставити/чи не поставити свій підпис під рішенням про введення санкцій проти Козака. Бланки з підписами приймав і збирав секретар РНБО Олексій Данілов.

Тобто це було індивідуальне голосування без традиційного групового обговорення.

По-третє, за даними ZN.UA, рішення про накладення санкцій не було блискавичним, як пише Сергій Лещенко, і не було на пряму пов'язане з телефонною розмовою голови МЗС Дмитра Кулеби з держсекретарем США Тоні Блінкеном.

За даними видання, упродовж січня президент Володимир Зеленський двічі збирав силовиків і аналітиків для обговорення питання, як припинити мовлення каналів Віктора Медведчука, який веде в країні антиукраїнську діяльність.

Нагадуємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK.

Фото: zn.ua