Держдеп зідзвонився з МЗС України: про що говорили

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У міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби відбулася перша телефонна розмова з новопризначеним держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Держдепартаменту США, передає LIGA.net, інформує NNS.

Глава Держдепу акцентував увагу колеги на те, що Демократична і Республіканська партії продовжать "сильно" підтримувати Україну, і заявив про "пріоритет, який США надають суверенітету, територіальній цілісності і євроатлантичним стремлінням України".

Як пише начальник пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс, Блінкен підкреслив важливість збереження прогресу України в боротьбі з корупцією та впровадженні верховенства закону, а також в проведенні економічних реформ, "які зміцнять українські інститути і забезпечать світле і заможне майбутнє для всіх українців".

Як йдеться у повідомленні МЗС України, держсекретар наголосив, що санкції проти Росії за її агресію на Донбасі та в Криму мають залишатися до повного виконання Москвою своїх зобов’язань із мирного врегулювання.

Дмитро Кулеба зауважив, що Україна вітатиме посилення ролі США у дипломатичних зусиллях з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту та деокупації Донбасу та Криму.

«Росія має відчути, що ціна агресії надто велика, аби її продовжувати»,

— підкреслив міністр.

Блінкен з Кулебою також обговорили боротьбу України з епідемією коронавірусної інфекції COVID-19 і шлях до дипломатичного врегулювання російської агресії на сході України і в Криму, додав Прайс.

Посольство США відповіло на оптимістичну заяву Кулеби про "новий день" відносин країн так:

"З нетерпінням чекаємо цієї нової ери американо-українських відносин. Наше партнерство довгострокове і США підтримують ваші євроатлантичні амбіції".

Фото: МЗС України