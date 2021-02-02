На Донбасі від кулі снайпера загинув український військовий

02 лют. 2021
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У вівторок, 2 лютого, в районі Торецька (Донецька область) снайпер бойовиків важко поранив одного з бійців Збройних сил України (ЗСУ), військовий помер у лікарні.

Про це повідомляється в Telegram-каналі української делегації у Тристоронній контактній групі, передає NNS .

«2 лютого в районі Торецька снайпером ЗС РФ був важко поранений військовослужбовець ЗСУ. Незважаючи на надану допомогу, він помер в лікарняному закладі»,

— йдеться у повідомленні.

Наразі українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) направила відповідну ноту до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Нагадаємо:

  • 21 січня на Донбасі снайпер бойовиків убив бійця 36-ї бригади.
  • 25 і 26 січня бойовики поранили двох бійців біля Золотого і Попасної — один з них, Роман Дзюбенко, помер у лікарні 30 січня.
  • Цього ж дня безпілотник бойовиків поранив ще двох військових.

Раніше ми повідомляли: Спецслужби РФ залучали українців до створення Telegram-каналів, які дестабілізували ситуацію в країні - СБУ

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Автор: NNS - Національна служба новин

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