На Донбасі від кулі снайпера загинув український військовий

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У вівторок, 2 лютого, в районі Торецька (Донецька область) снайпер бойовиків важко поранив одного з бійців Збройних сил України (ЗСУ), військовий помер у лікарні.

Про це повідомляється в Telegram-каналі української делегації у Тристоронній контактній групі, передає NNS .

«2 лютого в районі Торецька снайпером ЗС РФ був важко поранений військовослужбовець ЗСУ. Незважаючи на надану допомогу, він помер в лікарняному закладі»,

— йдеться у повідомленні.

Наразі українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) направила відповідну ноту до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Нагадаємо:

21 січня на Донбасі снайпер бойовиків убив бійця 36-ї бригади.

25 і 26 січня бойовики поранили двох бійців біля Золотого і Попасної — один з них, Роман Дзюбенко, помер у лікарні 30 січня.

Цього ж дня безпілотник бойовиків поранив ще двох військових.

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