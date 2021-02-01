Спецслужби РФ залучали українців до створення Telegram-каналів, які дестабілізували ситуацію в країні - СБУ

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Кіберфахівці Служби безпеки України викрили масштабну агентурну мережу — вона залучала українців до створення та адміністрування Telegram-каналів, які дестабілізували ситуацію в країні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише Громадське, передає NNS.

Слідство встановило, що агентурну мережу створив так званий 85 Головний центр спеціальної служби Головного управління Генерального Штабу Збройних сил РФ. До її складу входили мешканці Харкова та Одеси, активісти так званої «руської весни».

В СБУ вказують, що вони наразі «базуються» на території підконтрольної Росії «ПМР» — Придністровської Молдовської Республіки в Тирасполі.

Спецслужби РФ залучили українських громадян до створення та адміністрування низки політичних всеукраїнських і регіональних Telegram-каналів. Йдеться про канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

Встановлено, що «головним менеджером» агентурної мережі є одесит, один з організаторів масових заворушень під час одеського «Антимайдану». Наразі його розшукують правоохороні за кількома статтями Кримінального кодексу України.

«Фігурант особисто адмініструє 12 Telegram-каналів, спілкується з замовниками матеріалів, звітує російським кураторам про виконану роботу та погоджує можливість розміщення замовних матеріалів. Вартість розміщення публікацій становить від кількох сотень у регіональних і до 25-30 тисяч гривень на всеукраїнських каналах»,

— зазначають в СБУ.

Служба безпеки вже ідентифікувала 50 замовників, які перерахували кошти за публікацію матеріалів. Наразі перевірять їхню причетність до протиправної діяльності на шкоду інформбезпеці держави.

Також встановлено, що спецслужби Росії дозволили учасникам мережі самостійно організувати механізм монетизації. Транзакції проводили через мережу спільників, які відкрили рахунки в українських банках для отримання «гонорарів» за публікацію замовних матеріалів. Потім виконавці конвертували гроші у валюту і переводили у невизнану «ПМР», Молдову чи Росію.

Що не так з матеріалами у цих каналах?

Слідство каже, що, згідно з висновками лінгвістично-психологічної експертизи, матеріали, які поширювали у Telegram-каналах, були направлені на «створення панічних настроїв, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації».

А ось ключовим завданням виконавців була «дискредитація органів державної влади, вплив на державну політику, штучне створення соціальної напруги та протестних настроїв серед громадян».

Яка відповідальність?

Співробітники СБУ вже затримали у Києві громадянку України, одну з ключових фігуранток провадження. Їй та ще одній учасниці агентурної мережі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Додатково оперативники отримали матеріали, які можуть свідчити про те, що ця громадянка в інтересах спецслужб РФ збирала інформацію, що становить державну таємницю.

У неї вилучили електронний носій з персональними даними великої кількості правоохоронців, який був з нею під час відпочинку в Домініканській республіці. СБУ неодноразово отримувала дані про використання цього регіону для конспіративних зустрічей співробітників спецслужби РФ з агентурним апаратом.

Також заочну підозру за держзраду оголосили очільнику мережі, який переховується від слідства за кордоном.