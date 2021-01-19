Частина "Слуги народу" виступає за виключення Дубінського з фракції через санкції США

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В той час, як депутат Верховної Ради Олександр Дубінський переконаний, що якщо у фракції буде ухвалено рішення про його виключення, то вона після цього буде приречена, частина "Слуги народу" виступає за виключення Дубінського з фракції через введені США проти нього санкцій.

Про це депутат Ради Олександр Качура ("Слуга народу") розповів Українським Новинам, передає NNS.

"Я чув такі заяви від колег деяких (з ініціативи виключення Дубінського з фракції), Єгор Чернєв навіть вже публічно дав коментар",

- сказав він.

При цьому Качура не уточнив точну кількість депутатів, які виступають за виключення свого колеги.

Він зазначив, що на сьогодні невідомо, чи буде підніматися відповідне питання на засіданні фракції 25 січня або на наступному, але сам Качура вважає логічним і необхідним це обговорення.

Качура заявив, що ще не зайняв конкретної позиції щодо виключення Дубинського, тому що "хоче почути його пояснення з цього приводу" і "не під камерою".

Нагадуємо:

15 січня Дубінський попросив керівництво "Слуги народу" провести позачергове засідання фракції для обговорення введених США проти нього санкцій.

11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще 6 осіб і 4 організацій за співучасть в спробі депутата Андрія Деркача вплинути на американські вибори.