"Пов’язані з Росією": США ввели санкції проти 7 українців

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Міністерство фінансів США запровадило санкції проти семи українців та чотирьох організацій з України за втручання до виборів США.

Про це на своєму сайті поінформувала установа, повідомляє Голос Америки, передає NNS.

Санкції накладено на осіб та організації, які входять до «пов’язаної з Росією мережі іноземного впливу» кола Андрія Деркача, йдеться в повідомленні.

В санкційному переліку Олександр Дубінський, Дмитро Ковальчук, Костянтин Кулик, Олександр Онищенко, Антон Симоненко, Андрій Теліженко та Петро Журавель.

Також санкції запроваджено проти низки сайтів та медійних організацій.

Так, під санкції потрапили інформаційні агентства, пов‘язане з Петром Журавлем «Онлі Н‘юз» та «Скептик», а також «Ера-Медіа» і NABULEAKS, пов‘язані з Деркачем.

Держсекретар США Майк Помпео наголосив, що цих осіб було внесено до переліку через те, що вони «прямо, чи опосередковано займались, спонсували, приховували, або іншим чином долучались до кампанії з іноземного впливу, намагаючись зашкодити американським виборам 2020 року».

«Вони публічно виступали разом, або пов‘язували себе з Деркачем через координоване поширення та просування оманливих чи необґрунтованих звинувачень, що стосувались політичного кандидата США. Вони неодноразово виступали з публічними заявами, просуваючи зловмисний наратив, що посадовці США займались корупцією в Україні».

«Щонайменше з 2019 року Деркач та пов‘язані з ним особи використовували американські ЗМІ, базовані в США соцмедійні платформи та впливових осіб США для того, щоб поширювати оманливі та необґрунтовані звинувачення, що теперішні та колишні посадовці США займались корупцією, відмиванням коштів та незаконним політичним впливом в Україні»,

- заявили в Мінфіні США.

«Російська кампанія з дезінформації спрямована проти американських громадян є загрозою нашій демократії,

- заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин.

- Сполучені Штати продовжать агресивно захищати цілісність нашої виборчої системи та процесів».

19 травня 2020 року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.

Розвідка США назвала дії Деркача втручанням РФ в американські вибори.

На початку вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Деркача й ще трьох громадян Росії. Активи громадян зі санкційного списку заморожені на території США, а особам у США заборонено мати з ними справи.

Андрій Деркач назвав санкції помстою та анонсував пресконференцію про нібито нові розслідування корупції у США.

Посольство Сполучених Штатів Америки уточнювало, що санкції, запроваджені проти українського нардепа Андрія Деркача, можуть позначитися на близьких до нього особах та бізнесах.