Зеленський не буде реагувати на санкції США проти "слуги народу" Дубінського

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Президент України Володимир Зеленський та Офіс президента не реагуватимуть на запровадження американських санкцій проти члена пропрезидентської партії та представника монобільшості у парламенті Олександра Дубінського.

Про це у коментарі Радіо Свобода зазначив антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк, передає NNS.

«А чому саме президент має на це реагувати, а не керівництво фракції, наприклад? Дубінський – депутат. І первинна реакція – це прерогатива депутатського корпусу і насамперед фракції «Слуга народу». Саме так правильно»,

– зауважив Подоляк.

Нагадуємо, 11 січня Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу.

Американська влада вказує на причетність до цієї мережі українського народного депутата Андрія Деркача, якого Вашингтон називає «російським агентом».