Зеленський отримав понад 4 млн грн роялті від "Кварталу 95"

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Президент України Володимир Зеленський задекларував додаткові 4,5 млн доходу. Це роялті, які він отримав від «Кварталу 95» і «Кіностолиці» за 2020 рік.

Про це свідчать дані з реєстру декларації президента, пише Громадське, передає NNS.

Так, ТОВ «Квартал 95» перерахувало президенту 4 мільйони 354 тисячі гривень, а ТОВ «Кіностолиця» — 235 тисяч гривень.

«Квартал 95» — це творче об'єднання, що займається виробництвом розважальних програм. Засновником є нинішній президент Володимир Зеленський. ТОВ «Кіностолиця» входить до групи «Квартал 95».

Роялті — це періодичні виплати продавцю ліцензії за право користуватися активами, найчастіше правами інтелектуальної власності.

Нагадаємо, у 2019 році дохід Зеленського від «Кварталу 95» становив майже 5 мільйонів гривень. Президент отримав 4 мільйони 880 тисяч гривень роялті від «Кварталу 95», а також 104 тисячі гривень за користування торговою маркою.