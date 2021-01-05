Якби вибори президента проходили зараз, у другому турі Зеленський зустрівся б не з Порошенком - опитування

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Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то у другому турі зустрілися чинний президент Володимир Зеленський і народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Юрій Бойко.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», пише Громадське, інформує NNS.

Так, Зеленський все ще очолює президентський рейтинг. Якби вибори відбулися найближчим часом, то його підтримали б 26,2% тих, хто має намір голосувати та визначився з вибором.

У другому турі Зеленський зустрівся б не з колишнім президентом Петром Порошенком, а з Юрієм Бойком, за якого готові проголосувати 16,6% українців.

За Порошенка готові віддати голоси 13,3% громадян, за Юлію Тимошенко — 10,5%, Ігоря Смешка — 6,4%, Володимира Гройсмана — 6,1%, Олега Ляшка — 4,7%, Сергія Притулу — 4,1%.

Дослідження соціологічна група проводила 2-4 січня 2021 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибіркова сукупність: 2 500 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності не перевищує 2%.

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