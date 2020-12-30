Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді Конституційного Суду

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29 грудня президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки та оборони, після якого підписав указ про відсторонення від посади голови Конституційного суду Олександра Тупицького на два місяці.

Про це повідомляє Офіс президента, передає Громадське, інформує NNS.

«Я підписую цей указ заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи»,

— сказав глава держави.

Представник президента у КСУ Федір Веніславський уточнив, що це саме відсторонення, тобто тимчасовий захід, не йдеться про припинення повноважень судді.

У своєму указі Зеленський посилається на статтю 154 Кримінально-процесуального кодексу. Вона, зокрема, передбачає можливість відсторонення осіб, призначених президентом. Таке питання вирішує президент «на підставі клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством».

Раніше Офіс генпрокурора оголосив Тупицькому про підозру у підкупі свідка та введенні в оману суду. Також ОГП направив клопотання Зеленському щодо відсторонення голови КСУ від посади на два місяці.

Водночас у Конституційному суді кажуть, що перелік причин, які є підставою для припинення повноважень, є вичерпними, і серед них немає указу президента. Тобто нинішнє рішення Зеленського, на думку КСУ, є незаконним.

Нещодавно «Схеми» опублікували «Плівки Тупицького» — вони свідчать, що нинішній очільник Конституційного суду брав тіньову участь у приватизації «Зуївського енергомеханічного заводу». Після цього його викликали до Офісу генпрокурора. Тупицький не прийшов, тому про підозру йому повідомили поштою.

Після низки скандальних рішень КСУ Зеленський заявляв про необхідність перезапустити його.

З чого все почалося

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність для чиновників і суддів за подання свідомо неправдивих відомостей у декларації.

До того часу посадовці за неправдиве декларування могли отримати від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. Також 27 жовтня КСУ закрив доступ до е-декларацій чиновників, а НАЗК позбавив ключових повноважень. НАБУ та Національне агентство з питань запобігання корупції просили ухвалити законопроєкт про відновлення відповідальності за неправдиву інформацію в деклараціях до кінця грудня, інакше чиновників не можна б було притягнути до відповідальності за брехню в деклараціях за 2020 рік.

23 грудня Зеленський підписав закон, який повертає відповідальність за декларування неправдивої інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації. Однак у новому законі позбавлення волі як покарання не передбачене.