Голову Конституційного суду викликали в прокуратуру

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Голову Конституційного суду Олександра Тупицького викликали в Офіс генпрокурора для вручення підозри у кримінальному провадженні. Це сталося після виходу журналістського розслідування програми «Схеми».

Про це повідомляють журналісти «Схем» з посиланням на пресслужбу ОГП та заступника генпрокурора Романа Говду, передає Громадське, інформує NNS.

«Тупицький викликаний до Офісу Генпрокурора на понеділок (28 грудня — ред.) для проведення процесуальних дій»,

— сказали в Офісі генпрокурора.

За даними «Схем», голові КСУ хочуть вручити підозру у межах справи щодо екс-голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, якого, серед іншого, підозрюють у незаконному заволодінні активами «Зуївського енергомеханічного заводу».

Тупицькому інкримінують вчинення злочинів за статтями 384 (Завідомо неправдиві показання) та 386 (Примушування свідка до відмови від давання показань, а також до давання завідомо неправдивих показань та підкуп свідка з тією самою метою).

Нагадаємо, напередодні «Схеми» опублікували «Плівки Тупицького» — вони свідчать, що нинішній очільник Конституційного суду брав тіньову участь у приватизації «Зуївського енергомеханічного заводу».