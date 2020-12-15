Рада продовжила закон «про особливий статус Донбасу»

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Народні депутати сьогодні, 15 грудня, на черговому засіданні ВР продовжила дію законопроєкту про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Громадське.

За відповідний законопроєкт проголосували 304 депутати. «Особливий статус» Донбасу продовжили ще на рік.

Цим проєктом закону продовжують дію старого закону. Таким чином, змінилася лише одна фраза: у статті 1 закону про особливий статус Донбасу замінили 2020 рік на 2021-ий.

Заступник голови фракції «Слуга Народу» Олександр Корнієнко та депутат Андрій Костін закликали підтримати законопроєкт, тому що він нього залежить продовження врегулювання миру на Донбасі.

Що це за закон?

Особливий статус — це скорочена назва закону Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який Рада ухвалила ще у 2014 році й щороку продовжувала, однак фактично закон ніколи не діяв, бо для цього на окупованих територіях мали відбутися легітимні місцеві вибори за українським законодавством.

Закон визначає, що особливий порядок місцевого самоврядування у Донецькій та Луганській областях здійснюють винятково органи місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах.

У статті 10 закону прописані умови, без виконання яких вибори на окупованих територіях неможливі:

виведення незаконних збройних формувань;

гарантії вільного волевиявлення;

недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму та свободи агітації.