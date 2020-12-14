Бюджет, Донбас, пластикові пакети: стало відомо, чим займатиметься Рада на цьому тижні

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Народні депутати України узгодили порядок денний Верховної Ради на останній в цьому році пленарний тиждень. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Depo.ua, яке, в свою чергу, посилається на розклад засідань Верховної Ради на 15–18 грудня 2020 року.

Так, у вівторок, 15 грудня, нардепи мають розглянути, серед іншого:

проект закону №4467 про внесення зміни до статті 1 закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей";

проект закону №4470 про внесення змін до ЗУ "Про запобігання корупції" щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції;

проект закону №4471 щодо встановлення особливостей складення протоколу про адміністративні правопорушення стосовно судді, судді Конституційного Суду України;

проект закону №4100-д про внесення змін до Бюджетного кодексу України;

проект закону №4000 про Державний бюджет України на 2021 рік;

проект закону №4448 про кошторис Верховної Ради України на 2021 рік;

проект закону №3014 "Про електронні комунікації" з пропозиціями президента України.

У середу, 16 грудня, Рада планує розглянути, зокрема:

проект закону №4065 щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування (виправлення норм податкового законодавства – відстрочка кіків, спрощення адміністрування);

низку ратифікацій.

У четвер, 17 грудня, серед інших питань будуть такі:

проект закону №3656 щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції (зменшення ПДВ для аграріїв до 14%);

проект закону №3760 про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями ("інвестиційних нянь");

проект закону №2713 щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор (оподаткування грального бізнесу).

У п'ятницю, 18 грудня, робота Ради стартує з години запитань до уряду, на яку запросили прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Також народні обранці мають розглянути, серед іншого:

проект закону №3913 щодо утворення військово-цивільних адміністрацій;

проект закону №3087-д про Бюро економічної безпеки України;

проект закону №2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.