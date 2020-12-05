Зеленській порівняв деякі українські ЗМІ з "жіночками на лавочці під під’їздом"

Президент Володимир Зеленський вважає, що деякі українські ЗМІ не дотримуються журналістських стандартів і порівняв їх з «жіночками на лавочці під під’їздом». Водночас конкретних медіа не назвав.

Таку заяву глава держави зробив у своєму відеоблозі, опублікованому 4 грудня, пише Громадське, передає NNS.

Він розповів, що вчора «зробив велику дурницю» і вирішив почитати новини в інтернеті.

«Ні, я чудово знаю, що відбувається, але я хотів подивитися, як саме пишуть деякі сайти. І вони мені нагадали двір, де я виріс, та лавочку біля мого під'їзду. Ну таку, знаєте, типову, в кожному дворі України така є. Там цілодобово сидять жіночки. І всі вони є носіями ексклюзивних, сенсаційних новин»,

— сказав Зеленський.

Президент зазначив, що нікого не хоче образити, але йому інколи здається, що «деякі засоби масової інформації взяли цих жіночок на роботу, при чому на керівні посади».

«Гучні заголовки, сенсації, скандали. Факти, докази? Ні. Лише одне: “Так повідомляє наше надійне джерело”. І знаєте, це дуже зручно, завжди можна сказати, що ми не винні. Ми поважне ЗМІ, просто наше надійне джерело виявилося не таким надійним»,

— підсумував Зеленський.

Про які скандали йдеться Зеленський не уточнив. Водночас, нещодавно, 3 грудня, журналісти-розслідувачі Bihus.Info повідомили, що тесть заступника голови Офісу президента Олега Татарова отримав від Київради землю під забудову одразу після призначення Татарова в ОП. Сам заступник тоді назвав оприлюднену у ЗМІ інформацію брехнею.

Під час свого 12-хвилинного звернення Зеленський найбільше часу приділив епідеміологічній ситуації у країні та питанню запровадження локдауну. Але жодних конкретних цифр щодо стану медичної системи, кількості хворих тощо не назвав.

Водночас заявив, що у грудні 2020 року локдаун в Україні не запроваджуватимуть, але у січні 2021 року уникнути його, ймовірно, не вдасться.

«Ми даємо, і я вважаю це дуже важливо, змогу бізнесу працювати, не втрачати грудень, один з найприбутковіших місяців року. І ми не будемо псувати людям свята, на які всі дуже чекають. Бо рік був непростий»,

— сказав Зеленський.

Водночас щодо жорсткого карантину у січні Зеленський зазначив, що «зовсім його уникнути буде дуже складно», а ймовірність запровадження «існує, і немала». Президент нагадав, що уряд наступного тижня має повідомити «детально та чітко», коли запровадять локдаун і в якому форматі.