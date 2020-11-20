Обстріли н Донбасі: поранено українського військового

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На Донбасі продовжуються обстріли з боку сепаратистів, поранено українського військового. Проте, українська сторона називає ситуацію контрольованою та стабільною, повідомляє NNS , посилаючись на ранкове зведення штабу ООС.

Упродовж минулої доби, 19 листопада, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання ”Схід” зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. У районі населеного пункту Авдіївка противник застосував автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю, а неподалік Мар’їнки виявлено роботу ворожого снайпера.

Унаслідок пострілів у передмісті Авдіївки одного військовослужбовця Об‘єднаних сил було поранено. Воїна оперативно доправили до медичного закладу. Стан його здоров’я задовільний.

За поточну добу, 20 листопада, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання ”Північ” російсько-окупаційні війська здійснили одну збройну провокацію проти українських захисників біля Шумів, застосувавши стрілецьку зброю. Втрат та поранень серед наших військовослужбовців немає.

Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року. Водночас вони готові адекватно відреагувати на будь-які провокації ворога,

повідомляє штаб.

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