У музеї Революції Гідності проходять обшуки: що відомо

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У Національному музеї Революції Гідності у Києві відбуваються обшуки. Зранку з обшуками прийшли додому до директора музею.

Про це повідомляє пресслужба музею, пише Громадське, передає NNS.

У коментарі Громадському співробітниця музею Ольга Сало розповіла, що правоохоронці перевіряють документи, пов'язані з будівництвом меморіалу Небесній Сотні. Також вона вказала, що обшук відбувається у двох офісах та вдома у директора.

На знімках видно, в офіс музею прийшли зі слідчого управління з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності.

Близько 12.30 у музеї повідомили, що слідчі вилучають документи з кабінету бухгалтерії. До кімнати не пускають ні співробітників музею, ні журналістів.

Директор музею Ігор Пошивайло написав, що о 7 ранку слідчі поліції та СБУ прийшли до нього у квартиру з обшуком. За його словами, вилучили носії інформації і документацію по фінансово-господарській діяльності.

Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська у коментарі Громадському сказала, що СБУ «лише допомагає, слідство веде Національна поліція Києва».

У пресслужбі поліції Києва Громадському підтвердили, що обшуки проводять поліцейські за ухвалою суду.

«Суспільне» з посиланням на джерела повідомляє, що обшуки проводяться через кримінальне провадження про зловживання службовим становищем керівництвом музею. Правоохоронці розслідують схему розкрадання понад 100 млн грн, які виділили на меморіал Небесної Сотні.

Меморіал Героїв Небесної Сотні

Його мають звести над Майданом Незалежності, а саме — на ділянці вулиці Інститутської, яку тепер називають алеєю Героїв Небесної сотні.

У лютому 2018 року обрали переможців відкритого архітектурного конкурсу. Відкрити меморіал планували у 2019 році, але генпрокуратура заявила, що під час розслідування справ Майдану на території будівництва виникла потреба провести додаткові слідчі експерименти щодо розслідування протестувальників.

Влітку 2018 року Генпрокуратура наклала арешт на ділянку, де мав би бути меморіал.