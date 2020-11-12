Зеленському хочуть створити іменний відеоблог

Завантажте мобільний додаток сайту

В Офісі Президента хочуть створити іменний відеоблог Володимира Зеленського. У такий спосіб планують відновити комунікацію з українцями через відео, повідомляє NNS з посиланням на канал 24.

Планують, аби президент працював над відеоблогом регулярно. Про таку ідею в інтерв'ю "Українській правді" розповів радник глави ОП Михайло Подоляк.

Він пояснив, що іноді звичайних інтерв'ю, які Зеленський дає телеканалам, недостатньо. Саме тому варто "не завжди йти класичним шляхом, а вийти за рамки шаблонів". Подоляк запевнив, що президент готовий це зробити.

Він готовий йти не в відосики, я вважаю, що відосики – це мало. Він – більше, ніж відосики. Він президент країни,

– наголосив Подоляк.

Саме тому радник Єрмака хоче, аби запустили іменний відеоблог, який буде дуже жорстко структурований. "Чому? Я пояснюю. Тому що він готовий відкрито говорить на будь-які питання", – додав Подоляк.

Як виглядатиме блог

За словами Подоляка, наразі розробляють концепцію відеоблогу.

"Я думаю, що це буде такий стаціонарний блог, хвилин на 10, не більше, де він буде брати 5 – 6 базових тем тижня і давати на них свою реакцію",

– пояснив радник Єрмака.

Раніше ми повідомляли: Байден обговорив питання України з лідерами Європи