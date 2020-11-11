Байден обговорив питання України з лідерами Європи

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Байден обговорив ситуацію в Україні з лідерами Франції та Британії. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНІАН. Сторони обговорили готовність допомагати Україні, в тому числі у вирішенні конфлікту на Донбасі.

Обраний президент США Джо Байден провів телефонні розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Сторони обговорили готовність допомагати Україні, передає Українська правда з посиланням на CBS News.

Зокрема, в розмові з Макроном Байден висловив інтерес до спільної роботи "над вирішенням конфліктів в Україні і в Сирії, над безпекою і розвитком Африки, а також з іранською ядерною програмою".

Із британським прем'єром Байден обговорював "закріплення демократії та роботу над такими питаннями, як Україна і Балкани".

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