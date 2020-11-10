Європарламент розкритикував Україну за нереформовану судову систему та вплив олігархів

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Комітет Європейського парламенту із закордонних справ розкритикував Україну за нереформовану судову систему та недостатню боротьбу з олігархією в країні.

Про це йдеться в ухваленому звіті про імплементацію Угоди про асоціацію України і ЄС, передає Громадське, інформує NNS.

Звіт затвердили 53 голосами «за». 7 членів комітету були «проти», а 8 «утрималися».

Євродепутати відзначили успіхи України у виконанні зобов'язань, які вона поклала на себе після підписання Угоди про асоціацію. У ЄС кажуть, що Україна просунулась в питаннях сільського господарства, енергетики, банківської справи, децентралізації, цифрової економіки, навколишнього середовища та виборчого права.

Водночас у комітеті розкритикували Україну через незавершені реформи, зокрема судову. Там наголошують, що без них може статися «відкат». Також депутати засудили спроби української влади чинити політичний тиск на незалежні економічні інститути і правоохоронні органи та висловили розчарування відсутністю прогресу в ліквідації олігархії в країні.

ЄС про українські суди

Нагадаємо, 3 листопада Євросоюз закликав українську владу відновити антикорупційні норми, скасовані Конституційним судом, бо боротьба з корупцією — умова для безвізового режиму та фінансової допомоги Києву. Тоді нагадали також і про необхідність судової реформи

Інвестори про українські суди

Незадоволені нереформованою судовою системою в Україні і міжнародні інвестори. Так, недовіра до судів посіла перше місце серед перешкод для ведення бізнесу, свідчить опитування. Серед основних причин також корупція та олігархія.