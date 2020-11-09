Єрмак захворів на коронавірус

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Очільник Офіса президента Андрій Єрмак слідом за Володимиром Зеленським повідомив про позитивний результат тесту на коронавірус. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

"Під кінець робочого дня отримав занадто "позитивні" новини: у мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся нормально. Цього тижня запланована відеозустріч радників лідерів нормандського формату. Це один з найважливіших моїх пріоритетів, тому часу хворіти немає зовсім.

Хоч і буду на самоізоляції, але працювати планую в звичному режимі, не сповільнюючи темп. Якщо переговори цього тижня не відбудуться – точно не за моєї вини.

Друзі, закликаю усіх: не допускайте недбалого ставлення до карантинних правил. Носіть маски, мийте руки. Чітко зберігайте дистанцію, зберігаючи спокій. Від цього залежить швидкість розповсюдження вірусу. Завжди пам’ятайте про своїх близьких та про усіх людей, які можуть бути у групі ризику. Життя надто цікаве, аби втрачати час на хвороби та поганий настрій",

- написав він.

Нагадаємо:

У понеділок, 9 листопада, президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус.