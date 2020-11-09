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Президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Про це NNS повідомляє з посиланням на Радіо Свобода та особисту сторінку Зеленського у Фейсбуці.

Про свою хворобу глава держави повідомив особисто.Президент пообіцяв піти на самоізоляцію і продовжити працювати

Володимир Зеленський повідомив, що захворів на коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це він написав у фейсбуці 9 листопада.

«Немає у світі щасливчиків, для кого б #COVID19 не становив загрози. Попри усі карантинні заходи, я теж отримав + результат. В мене 37,5, а всім бажаю 36,6! Втім, почуваюся добре. Обіцяю ізолюватися і продовжую працювати. Більшість долає COVID19. І я теж це пройду. Все буде добре!»,

– повідомив він.

В Офісі президента повідомили, що керівник ОП Андрій Єрмак та інші працівники постійно здають ПЛР-тести.

«Заступниця Єрмака Юлія Ковалів, на щастя, вже отримала негативний тест і береться до роботи у звичайному режимі з дотриманням карантинних обмежень. Ми повідомлятимемо про стан президента та працівників Офісу»,