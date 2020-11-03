На Донбасі окупанти обстріляли українські позиції: одного бійця поранено

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Незаконні збройні російські формування відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Поранено українського військового. Про це NNS повідомляє з посиланням на вечірнє зведення штабу ООС.

Від початку поточної доби, 3 листопада, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню із боку російсько-окупаційних військ. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Новолуганське, противник здійснив три постріли з автоматичного станкового гранатомета. На жаль, унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення. Воїна доправлено до лікувального закладу, де йому оперативно було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисника оцінюється як середньої важкості.

Окрім того, ворог відкривав вогонь із ручного протитанкового гранатомета неподалік населеного пункту Водяне.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 4 гектари території та передано на знищення 56 вибухонебезпечних предметів.

Українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю, - повідомляють у штабі.

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