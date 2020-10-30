На Донбасі загострення: двоє загиблих і двоє поранених

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29 жовтня російські найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню, від чого постраждали двоє українських військових. Від початку цієї доби двоє військових загинули унаслідок ворожих обстрілів. Про це NNS повідомляє з посиланням на ранкове зведення штабу ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Старогнатівка противник застосував гранатомети різних систем. У районі Водяного ворог двічі відкривав вогонь зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета. Внаслідок прицільного обстрілу позицій українських захисників зі стрілецької зброї один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Золоте-4 противник задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. У результаті чого отримав вогнепальні осколкові поранення ще один український захисник.

Обом воїнам було надано медичну допомогу та оперативно доправлено до лікувальних закладів.

Від початку поточної доби, 30 жовтня, збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню.

Опівночі противник, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, двічі відкривав прицільний вогонь по позиціях наших захисників неподалік Водяного. На жаль, унаслідок ворожого вогню два українських військовослужбовці отримали поранення, несумісні з життям.

Командування об’єднаних сил висловлює співчуття родинам загиблих.

На вогневі провокації противника підрозділи Об'єднаних сил надали адекватну відповідь, змусивши російсько-окупаційні війська повернутись до режиму тиші.

Про зухвалі та підступні дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують виконувати завдання за призначенням.

У зв’язку з подіями Командувач об’єднаних сил оприлюднив заяву:

«Я, як командувач Об’єднаних сил, констатую, що сьогодні, 30 жовтня, порушивши домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою, російсько-окупаційні війська здійснили прицільні обстріли українських позицій. Ворог нахабно вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем по підрозділу Об’єднаних сил в районі населеного пункту Водяне. Із сумом повідомляю, що внаслідок обстрілу на початку доби два військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення, несумісні з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. Така зухвалість противника свідчить про те, що збройні формування Російської Федерації спрямовано йдуть на зрив домовленостей, що були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року. Сьогоднішній обстріл доводить, що противник не має на меті досягнути миру. На вогневі провокації противника підрозділи Об'єднаних сил надали адекватну відповідь змусивши російсько-окупаційні війська повернутись до режиму тиші»

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