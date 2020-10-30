НАЗК відновило доступ до реєстру електронних декларацій

Завантажте мобільний додаток сайту

Національне агенство з протидії корупції відновило доступ до реєстру електронних декларацій. Тим часом Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає припинення повноважень суддів Конституційного суду. По це NNS повідомляє з посиланням на ТСН.

Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів, доступ до публічних декларацій відновлено, а Національне агенство з протидії корупції знову може проводити спецперевірки, що розблоковує призначення посадовців всіх рівнів.

Про це йдеться у Telegram-каналі НАЗК.

"Це важливий сигнал від президента та уряду, що попри намагання Конституційного суду узурпувати владу в країні, антикорупційна система не має бути зруйнована на догоду ворогам України",

- заявив голова Нацагентства Олександр Новіков.

Напередодні на позачерговому засіданні Кабмін ухвалив розпорядження, яке зобов'язало НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників та забезпечити механізм їхньої спецперевірки.

Після засідання РНБО терміново зібрався й Кабмін, який ухвалили розпорядження щодо розблокування роботи НАЗК.

Цієї ночі президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає припинення повноважень суддів Конституційного суду, а їхнє рішення про скасування частини антикримінального законодавства пропонує визнати таким, що не має правових наслідків.

Нагадаємо, у вівторок судді визнали неконституційною статтю Кримінального кодексу, що передбачала відповідальність за брехню в деклараціях чиновників. РНБО та Кабмін визнали ситуацію загрозливою для національної безпеки країни. Тепер, за рішенням РНБО, правоохоронці мають перевірити, чи був тиск на суддів Конституційного суду для прийняття такого рішення.

Раніше ми повідомляли: Через загострення на Донбасі Україна скликає термінове засідання підгрупи ТКГ