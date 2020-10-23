Зеленський злякався гучного звуку в Маріуполі: відео моменту

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У соцмережах поширили відео з реакцією Президента Володимира Зеленського на гучний звук під час візиту до Маріуполя на Донеччині, передає NNS з посиланням на УНН.

Інцидент стався під час візиту до льодової арени Mariupol Ice Center.

Все нормально, все нормально. Всі спортсмени, у всіх серце здорове, ніхто не «убіг»,

- сказав президент після цього.

У соцмережах почали жартувати з реакції Зеленського. "Зеленський в Маріуполі трохи злякався", - зазначив, зокрема, користувач Twitter, що поширив відео.

Зеленський в Маріуполі трохи злякався.😂 pic.twitter.com/gwhQUsCdc2 — Віталій Барабаненко (@baraban088) October 22, 2020

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