Зеленський злякався гучного звуку в Маріуполі: відео моменту

- 23 жовт. 2020
- Перегляди: 472
Завантажте мобільний додаток сайту
У соцмережах поширили відео з реакцією Президента Володимира Зеленського на гучний звук під час візиту до Маріуполя на Донеччині, передає NNS з посиланням на УНН.
Інцидент стався під час візиту до льодової арени Mariupol Ice Center.
Все нормально, все нормально. Всі спортсмени, у всіх серце здорове, ніхто не «убіг»,
- сказав президент після цього.
У соцмережах почали жартувати з реакції Зеленського. "Зеленський в Маріуполі трохи злякався", - зазначив, зокрема, користувач Twitter, що поширив відео.
Зеленський в Маріуполі трохи злякався.😂 pic.twitter.com/gwhQUsCdc2— Віталій Барабаненко (@baraban088) October 22, 2020