Батько загиблого на Донбасі розвідника Ярослава Журавля позивається проти Зеленського

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Сергій Журавель, батько розвідника Ярослава Журавля, який загинув у липні під Зайцевим, подав позов проти президента Володимира Зеленського через перевищення ним службових повноважень. Заяву він направив до Офісу генпрокурора та Держбюро розслідувань, повідомляє Громадське, передає NNS.

Текст позову Сергій Журавель опублікував у Facebook.

У заяві він вказує, що «не вибачить тих, хто внаслідок популізму і некомпетентних дій став причиною загибелі мого сина».

Батько розвідника звинувачує Зеленського у тому, що він «заборонив підрозділам Об'єднаних сил проведення рятувально-пошукових заходів» біля Зайцевого, Донецька область. Такі дії призвели до того, що Ярослав Журавель загинув, йдеться у позові.

Сергій Журавель додав, що «піде до кінця заради справедливості».

Він вимагає розпочати досудове розслідування за ч. 4 статті 426 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

Наразі журналісти Громадського звернулися до Держбюро розслідувань щодо надходження цієї заяви та очікують на відповідь.

Що сталося під Зайцевим у липні?

За даними штабу ООС, 13 липня під час евакуації тіла загиблого командира взводу 35-ї окремої бригади морської піхоти Дмитра Красногрудя поблизу селища Зайцеве евакуаційна група потрапила у засідку. Бойовики застосували стрілецьке озброєння, практично впритул розстрілявши представників евакуаційної групи. Тоді поранення дістав Ярослав Журавель, решта групи відступила. Під час виходу наступної групи загинув військовий медик з Естонії Микола Ілін.

Натомість побратими загиблого розвідника оприлюднили свою версію. Так, зранку 13 липня група розвідників виконувала антидиверсійну задачу біля Зайцевого. Внаслідок підриву загинув Красногрудь із позивним «Мір».

Командування, дізнавшись про ситуацію, вирішило домовитись з бойовиками про евакуацію тіла. Сержант Журавель за позивним «Ярік» із групою з 8 людей вирушив на евакуацію і йшов першим, бо він знав дорогу до тіла. У 7-8 метрах від тіла бойовики відкрили вогонь по групі з трьох напрямків. Журавель дістав поранення у ногу. Решта групи відходить і повідомляє командування, що «Ярік» загинув.

Водночас розвідника помітив дрон — з’ясувалося, що він рухався у бік своїх позицій. Після цього формується ще одна група для евакуації. Бойовики обстрілюють посадку, «Ярік» та медик ховаються від обстрілу. Медик гине. Як зазначили медекспертиза, поранений Ярослав Журавель помер 13 липня від нестачі крові.