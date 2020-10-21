Зеленський підписав Закон "Про розвідку"

21 жовт. 2020
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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про розвідку», який Верховна Рада ухвалила 17 вересня 2020 року. Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Як повідомляється, підписання відбулося під час відвідання главою держави управління інформації Державної прикордонної служби України з нагоди 17-ї річниці створення розвідки ДПСУ.

«Сьогодні я підписую прийнятий Верховною Радою Закон України «Про розвідку». Реалізація положень цього закону дозволить створити ефективну систему української розвідки, яка відповідатиме характеру та масштабним актуальним загрозам національній безпеці України»,
сказав Зеленський і підписав документ.

За його словами, підтримка розвідки на законодавчому рівні сприятиме своєчасному виявленню, запобіганню та нейтралізації загроз і підвищить спроможність розвідки здобувати та забезпечувати споживачів якісною розвідувальною інформацією.

«Слід пам’ятати, що питання розвідки є пріоритетом, а матеріали розвідників – основа для прийняття важливих державних рішень. Саме тому цей закон – не лише нові можливості та нові спроможності для розвідки, але й велика відповідальність для держави, яка потребує значного посилення стратегічної та оперативної складових розвіддіяльності, вдосконалення аналітичної роботи та якості отриманої інформації»,
наголосив Володимир Зеленський.

Президент висловив переконання, що всі завдання будуть виконані розвідкою на найвищому рівні.

«Виконані якісно, виконані професійно, власне – як і завжди»,
додав глава держави.

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Як повідомляє Європейська правда, Закон було розроблено з урахуванням досвіду регулювання діяльності розвідувальних органів у країнах ЄС та НАТО.

Його розробили з урахуванням досвіду регулювання діяльності розвідувальних органів у країнах ЄС та НАТО.

Закон визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки, правовий статус і соціальні гарантії співробітників розвідувальних органів та порядок здійснення контролю за розвідкою.

Згідно з його положеннями, розвідувальними органами в Україні є розвідувальний орган Міністерства оборони України, Служба зовнішньої розвідки України та розвідувальний орган Державної прикордонної служби.

Їхні основні завдання - своєчасне забезпечення розвідувальної інформації, сприяння реалізації національних інтересів України та протидія зовнішнім загрозам національній безпеці у визначених законом сферах.

Загальне керівництво розвідувальними органами здійснює президент України, а безпосереднє - їхні керівники, яких призначає та звільняє з посади президент.

Автор: Маруся Оффон

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