- 21 жовт. 2020
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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про розвідку», який Верховна Рада ухвалила 17 вересня 2020 року. Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Як повідомляється, підписання відбулося під час відвідання главою держави управління інформації Державної прикордонної служби України з нагоди 17-ї річниці створення розвідки ДПСУ.
«Сьогодні я підписую прийнятий Верховною Радою Закон України «Про розвідку». Реалізація положень цього закону дозволить створити ефективну систему української розвідки, яка відповідатиме характеру та масштабним актуальним загрозам національній безпеці України»,
– сказав Зеленський і підписав документ.
За його словами, підтримка розвідки на законодавчому рівні сприятиме своєчасному виявленню, запобіганню та нейтралізації загроз і підвищить спроможність розвідки здобувати та забезпечувати споживачів якісною розвідувальною інформацією.
«Слід пам’ятати, що питання розвідки є пріоритетом, а матеріали розвідників – основа для прийняття важливих державних рішень. Саме тому цей закон – не лише нові можливості та нові спроможності для розвідки, але й велика відповідальність для держави, яка потребує значного посилення стратегічної та оперативної складових розвіддіяльності, вдосконалення аналітичної роботи та якості отриманої інформації»,
– наголосив Володимир Зеленський.
Президент висловив переконання, що всі завдання будуть виконані розвідкою на найвищому рівні.
«Виконані якісно, виконані професійно, власне – як і завжди»,
– додав глава держави.
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Як повідомляє Європейська правда, Закон було розроблено з урахуванням досвіду регулювання діяльності розвідувальних органів у країнах ЄС та НАТО.
Його розробили з урахуванням досвіду регулювання діяльності розвідувальних органів у країнах ЄС та НАТО.
Закон визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки, правовий статус і соціальні гарантії співробітників розвідувальних органів та порядок здійснення контролю за розвідкою.
Згідно з його положеннями, розвідувальними органами в Україні є розвідувальний орган Міністерства оборони України, Служба зовнішньої розвідки України та розвідувальний орган Державної прикордонної служби.
Їхні основні завдання - своєчасне забезпечення розвідувальної інформації, сприяння реалізації національних інтересів України та протидія зовнішнім загрозам національній безпеці у визначених законом сферах.
Загальне керівництво розвідувальними органами здійснює президент України, а безпосереднє - їхні керівники, яких призначає та звільняє з посади президент.