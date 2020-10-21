Завантажте мобільний додаток сайту

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про розвідку», який Верховна Рада ухвалила 17 вересня 2020 року. Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Як повідомляється, підписання відбулося під час відвідання главою держави управління інформації Державної прикордонної служби України з нагоди 17-ї річниці створення розвідки ДПСУ.

«Сьогодні я підписую прийнятий Верховною Радою Закон України «Про розвідку». Реалізація положень цього закону дозволить створити ефективну систему української розвідки, яка відповідатиме характеру та масштабним актуальним загрозам національній безпеці України»,

– сказав Зеленський і підписав документ.

За його словами, підтримка розвідки на законодавчому рівні сприятиме своєчасному виявленню, запобіганню та нейтралізації загроз і підвищить спроможність розвідки здобувати та забезпечувати споживачів якісною розвідувальною інформацією.

«Слід пам’ятати, що питання розвідки є пріоритетом, а матеріали розвідників – основа для прийняття важливих державних рішень. Саме тому цей закон – не лише нові можливості та нові спроможності для розвідки, але й велика відповідальність для держави, яка потребує значного посилення стратегічної та оперативної складових розвіддіяльності, вдосконалення аналітичної роботи та якості отриманої інформації»,

– наголосив Володимир Зеленський.

Президент висловив переконання, що всі завдання будуть виконані розвідкою на найвищому рівні.

«Виконані якісно, виконані професійно, власне – як і завжди»,

– додав глава держави.

Читайте ще: "Всенародне опитування" Зеленського 25 жовтня профінансує партія "Слуга Народу"

Як повідомляє Європейська правда, Закон було розроблено з урахуванням досвіду регулювання діяльності розвідувальних органів у країнах ЄС та НАТО.

Його розробили з урахуванням досвіду регулювання діяльності розвідувальних органів у країнах ЄС та НАТО.

Закон визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки, правовий статус і соціальні гарантії співробітників розвідувальних органів та порядок здійснення контролю за розвідкою.

Згідно з його положеннями, розвідувальними органами в Україні є розвідувальний орган Міністерства оборони України, Служба зовнішньої розвідки України та розвідувальний орган Державної прикордонної служби.

Їхні основні завдання - своєчасне забезпечення розвідувальної інформації, сприяння реалізації національних інтересів України та протидія зовнішнім загрозам національній безпеці у визначених законом сферах.

Загальне керівництво розвідувальними органами здійснює президент України, а безпосереднє - їхні керівники, яких призначає та звільняє з посади президент.