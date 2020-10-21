"Всенародне опитування" Зеленського 25 жовтня профінансує партія "Слуга Народу"

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Владна політична партія «Слуга Народу» профінансує всеукраїнське опитування Володимира Зеленського, яке відбудеться 25 жовтня. Про це повідомляє пресслужба партії, передає Громадське, інформує NNS.

В партії заявили, що не проводитимуть дослідження власними силами, а укладуть договір із компанією, що проводить соціологічні опитування. Проте не вказується, яку саме суму витратять на опитування.

«Фактично це загальноприйнятий у світі формат екзит-полу. Опитування в цьому форматі проводитимуть 25 жовтня також і на замовлення інших політичних сил»,

— кажуть у партії.

Крім того, запевняють, що це опитування не буде агітацією за їхню партію. Під час дослідження обіцяють не використовувати партійну символіку, не закликати голосувати за «Слугу Народу» чи окремих кандидатів. Членів партії, кандидатів у депутати від партії та їхніх представників не залучатимуть до проведення опитування та спілкування з громадянами у день виборів.

Витрати, пов'язані з опитуванням, обіцяють внести у звіт партії для Національного агентства з запобігання корупції.

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Що це за опитування?

Нещодавно Зеленський закликав українців проголосувати на місцевих виборах, які пройдуть 25 жовтня, і анонсував проведення всенародного опитування в цей день. Українцям запропонують дати відповідь на п'ять запитань:

Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?

Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?

В Офісі президента пояснили, що йдеться не про референдум і що жодних юридичних наслідків опитування не матиме.

Опитування пройде у вигляді голосування своєрідними «бюлетенями» біля виборчих дільниць. Участь у ньому буде добровільною.

Крім того, Зеленський натякнув на проведення таких опитувань у майбутньому «щомісяця чи навіть щотижня». Він закликав людей пропонувати свої питання в коментарях на офіційних сторінках ОП у соцмережах.

Фото ілюстративне