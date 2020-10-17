Окупанти тричі обстріляли українські позиції з гранатометів та стрілецької зброї

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За останню добу, 16 жовтня, на Донбасі формування Російської Федерації тричі порушили домовленості про припинення вогню. Про це NNS повідомляє з посиланням на ранкове зведення штабу ООС.

Зазначається, що режим припинення вогню російсько-окупаційні війська двічі порушили неподалік Водяного. На цій ділянці в обідній час противник вів вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї, а ввечері здійснив дистанційне мінування перед українськими позиціями, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2.

Крім того, біля Мар'їнки противник застосовував автоматичний станковий гранатомет і стрілецьку зброю.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

На ворожі вогневі провокації українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

Від початку поточної доби, 17 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

«Водночас українські воїни не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника»,

— зазначають у штабі.

«Ситуація у районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці неухильно дотримуються досягнутих домовленостей і сумлінно виконують завдання за призначенням»,

— йдеться у повідомленні.

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