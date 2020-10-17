Вірменія обстріляла Азербайджан ракетами: багато загиблих і поранених

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Азербайджан повідомляє, що Збройні сили Вірменії вночі 17 жовтня здійснили ракетний обстріл по другому за величиною азербайджанському місту Гянджа, - інформує NNS з посиланням на Громадське.

Ракети потрапили у житлові квартали, внаслідок чого відомо, що 12 людей загинули та 40 дістали поранення. Про це повідомляє Генпрокуратура Азербайджану.

Також зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури та транспортні засоби. Правоохоронці продовжують пошуки та уточнюють список загиблих.

Вночі 17 жовтня керівник відділом із питань зовнішньої політики Адміністрації президента Азербайджану Хікмет Гаджієв повідомив, що Вірменія здійснила ракетні обстріли двох азербайджанських міст: Гянджа та Мінгечаур.

У Гянджі від обстрілу постраждали приблизно 20 будинків, а ракети у сторону Мінгечаура азербайджанські військові встигли перехопити.

Що каже Вірменія?

Речниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян повідомляла, що у повітряному просторі країни збили два азербайджанські безпілотники. Також вона заявила, що Збройні сили Азербайджану здійснили ракетний обстріл Степанакерт та Шуші у невизнаній Нагірно-Карабаській республіці.

Як передає «Интерфакс», Міноборони Азербайджану заперечило використання безпілотників на території Вірменії.

Що відбувається між країнами?

З 27 вересня на кордоні країн, у регіоні Нагірного Карабаху, відновилися бойові дії. Сторони звинувачували одна одну у провокації конфлікту. В Азербайджані, Вірменії та невизнаній Нагірно-Карабаській республіці оголосили воєнний стан та мобілізацію. Країни повідомляють про десятки загиблих і поранених військових та цивільних.

9 жовтня очільники Міністерств закордонних справ Азербайджану та Вірменії домовилися у Москві про перемир'я. На зустрічі, яка тривала понад 10 годин, вони вирішили, що з 12:00 (11:00 за Києвом) 10 жовтня припинять вогонь для того, щоб провести обмін полоненими, тілами загиблих за посередництва «Червоного Хреста». Однак фактично припинення вогню у Карабаху немає, сторони звинувачують одна одну у його порушенні і, як свідчать заяви лідерів країн вище, бойові дії не припиняються.

Азербайджан і Вірменія воюють за Нагірний Карабах. Звідки взявся цей конфлікт?

У 1988 році між вірменами та азербайджанцями спалахнув збройний конфлікт за контроль над суперечними територіями, переважно над Нагірним Карабахом. Регіон, у якому проживало багато вірменів, за радянських часів був у складі Азербайджанської РСР.

Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Відтоді триває збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном за ці території. Ситуація на кордоні країн востаннє загострювалася у липні цього року.

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