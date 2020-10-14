Зеленський озвучив перше запитання національного опитування (відео)

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Володимир Зеленський оголосив перше питання, яке буде задано українцям під час всенародного опитування, яке президент збирається провести під час виборів. Про це NNS повідомляє з посиланням на прес-службу голови держави.

Перше питання звучить так: «Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?».

Нагадаємо, всього питань буде 5. Зеленський пообіцяв щодня озвучувати по одному.

В офісі президента, коментуючи заплановане опитування, заявляли, що воно не буде мати юридичних наслідків і не обов’язкове для виконання. Проте влада хоче знати думку українців, щоб враховувати її під час прийняття законів тощо. Слід зазначити, що цей коментар дещо суперечить словам самого Зеленського, який, анонсуючи опитування, обіцяє: «Буде так, як вирішиш ти».

Також зазначимо, що ЦВК не матиме жодного відношення до проведення опитування. Його проведуть волонтери, а профінансують приватні особи. Як і хто буде проводити підрахунок, і які гарантії його прозорості, наразі невідомо.

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