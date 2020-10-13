Всеукраїнське опитування в день виборів: роз’яснення від Офісу президента

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Як повідомляла раніше NNS , Володимир Зеленський анонсував всенародне опитування, яке буде проведено 25 жовтня паралельно з голосуванням на місцевих виборах. Українцям поставлять п’ять питань. Яких саме, президент, не озвучив. В Офісі президента прокоментували дану ініціативу.

В офіційному повідомленні на сайті ОП зазначили, що анонсоване Володимиром Зеленським опитування для українців, запланований на 25 жовтня, не буде мати ніякої юридичної сили. Президент просто хоче дати суспільству можливість більше вирішувати питання держави.

«Потреба в цій формі безпосередньої демократії обумовлена ​​тим, що зміст політики в державі повинен визначати народ, а не тільки ті, хто має достатньо медійного впливу і грошей, щоб маніпулювати в своїх особистих інтересах враженням про громадську думку. 25 жовтня ми дізнаємося про те, що насправді думає народ. А також поставимо ті питання, які ніхто і ніколи не хотів ставити безпосередньо своїм співгромадянам в нашій країні »,

– повідомляється на сайті відомства.

Для безпосереднього впливу на політичні процеси в країні суспільством можна використовувати не тільки референдуми, відзначили в Офісі президента.

«Опитування – інший інструмент. У кожного інструменту є свій сенс і юридичне значення. Запропоноване президентом загальнонаціональне опитування дасть можливість кожному громадянину висловитися про те, що дійсно важливо для суспільства, щоб на рівні всієї держави можна було засвідчити громадську думку без його коригування різними заангажованими «експертами» і політиками з більш ніж 20-річним стажем маніпуляції народними очікуваннями. Тобто держава задає прямі запитання суспільству і отримує прямі відповіді без посередників. Саме так працює справжня демократія »

– пояснили у відомстві.

В Офісі президента додали, що хочуть дати суспільству більше можливостей впливати на розвиток подій в країні.

«Тобто відкрити в Україні двері для справжньої демократії. Коли суспільство самостійно визначає свої базові очікування і отримує прямі інструменти для втілення цих очікувань в повсякденне життя. Саме для цього в парламенті розробляється пакет законів про народовладдя, і ключовий з них – про всеукраїнський референдум – вже на шляху до прийняття депутатами»,

– відзначили в Офісі президента.

Поки однією з «неприємних і очевидно недемократичних особливостей» політичного життя в Україні протягом кількох десятиліть залишається відособленість змісту політики від очікувань громадян, вважають у відомстві.

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