Фронтовик, який вчинив самоспалення на знак протесту проти дій влади, помер

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У лікарні від численних опіків помер фронтовик Микола Микитенко, який вчинив акт самоспалення на Майдані в ніч на 12 жовтня. Про це NNS повідомляє з посиланням на ВВС Україна, яке посилається на доньку ветерана.

Нагадаємо, чоловік підпалив себе о 3:30 ночі 12 жовтня. Випадкові перехожі намагалися загасити полум'я, військового доставили в лікарню, але ураження виявилися смертельними.

"Підтримайте за всі мої гріхи! Слава Україні! Іду до "дебіла зе" пояснювати, як ми живемо на фронті, як захищаємо Україну",

- писав Микитенко у своєму Facebook.

Фронтовик також написав, що горітиме, як поет Василь Стус.

"Стане сил довести, що Україна понад усе! Дістало. Вийдіть всі, побратими, як 24 числа, візьміть зброю в руки і захистіть нашу рідну Україну",

- додав він.

За інформацією ГО "Відсіч", Микитенко брав участь у боях під Слов'янськом у 2014 році у складі добровольчого батальйону Національної гвардії України ім. Сергія Кульчицького.

Під час евакуації збитого вертольота на горі Карачун він отримав поранення. Після лікування служив у різних бойових підрозділах в зоні ООС. Померлому було 49 років.

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