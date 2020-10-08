В «Слузі народу» хочуть саджати до в’язниці за публічне заперечення російської агресії

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В «Слузі народу» пропонують саджати до в’язниці за публічне заперечення російської агресії. Нардеп з президентської партії Олег Дудна вніс відповідний законопроект до Верховної Ради, повідомляє NNS з посиланням на сайт парламенту.

Відповідний законопроект за номером 4189 був опублікований на сайті парламенту. Він передбачає штрафи і кримінальну відповідальність за публічне заперечення в Україні російської агресії.

Як написав Дудна в пояснювальній записці - українців треба карати за "публічне заперечення факту збройної агресії РФ проти України, окупації РФ частини територій України та введення РФ гібридної війни проти України, а також виготовлення і поширення відповідних матеріалів".

За такі дії, вчинені вперше, нардеп пропонує накладати штраф у розмірі від 3 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тисяч до 170 тисяч гривень).

Відповідно до законопроекту, заперечення російської агресії в Україні, яке вчинене або представником влади, або вчинене повторно, або з використанням ЗМІ, будуть каратися позбавленням волі строком до п'яти років.

Наразі законопроект опрацьовується в комітеті.

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