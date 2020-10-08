В Росії триває масштабна пожежа на військових складах: вибухи стаються кожні 20 секунд (фото)

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7 жовтня в Рязанській області (Росія) на території складу зберігання артилерійських боєприпасів у пункті Желтухіно прогриміли потужні вибухи. Внаслідок НП було евакуйовано понад 2,3 тисячі осіб із 14 селищ. Сьогодні вибухи продовжуються, їх інтенсивність збільшилася, повідомляє NNS з посиланням на Обозрєватєль.

Частота вибухів на артилерійських складах у Скопинському районі Рязанської області посилилася до трьох за хвилину. Евакуйовано тисячі місцевих мешканців, кількість постраждалих збільшилася до восьми.

Також унаслідок НП згоріло понад 20 будівель у двох населених пунктах області, де введено режим надзвичайної ситуації. Про це з посиланням на екстрені служби повідомляють російські новинні сайти.

"Станом на 06:00 8 жовтня, вибухи тривають із великою інтенсивністю – раз на 20 секунд або три вибухи за хвилину",

– цитують ЗМІ представників МНС.

Зазначається, що для гасіння пожежі, яка перекинулася на сусідні поля, було залучено велику групу рятувальників і військових. Однак процес ускладнювався постійними вибухами.

"У населених пунктах Шелемішевські Хутори і Дегтярка, розташованих у безпосередній близькості від складу, згоріла 21 будівля",

– йдеться в повідомленні.

Водночас пожежникам вдалося не допустити поширення вогню на населений пункт Желтухінський, у якому розташовано 66 житлових будинків, де проживають понад 430 осіб.

Кількість постраждалих під час пожежі на складі боєприпасів у Скопинскому районі зросла до восьми осіб, повідомив "Інтерфакс" із посиланням на міністерство охорони здоров'я регіону.

"Ще двом медичну допомогу було амбулаторно надано в Ряжській лікарні. У стаціонарах як і раніше перебувають п'ятеро осіб",

– сказала представниця відомства.

Відомо, що п'ятеро госпіталізованих – це місцеві жителі, які перебувають у стані різного ступеня тяжкості. Також у Скопинській лікарні перебуває сімейна пара, яка госпіталізована туди одразу після загоряння, один із подружжя у важкому стані в реанімації. Пізніше в цю медустанову госпіталізовано ще одну жінку. У Ряжській лікарні залишається ще одна сімейна пара. Одного постраждалого вже виписали.

В екстрених службах додали, що загальну кількість сил, задіяних у гасінні пожежі на складі, збільшено вдвічі. Загалом у ліквідації наслідків вибухів було задіяно майже 800 осіб, залучено до 200 одиниць техніки, зокрема три пожежні поїзди.

У Генпрокуратурі РФ нагадали, що через пожежу в Рязанській області на технічній території військової частини, унаслідок якої почалися вибухи боєприпасів, із довколишніх населених пунктів у радіусі п'яти кілометрів було евакуйовано понад 2300 осіб. У регіоні введено режим надзвичайної ситуації.

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