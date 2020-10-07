Жодних підстав для перенесення місцевих виборів на сьогодні немає, - Разумков

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Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що перенесення місцевих виборів неможливе. Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради України, передає NNS.

«Перенесення місцевих виборів у моєму розумінні, як Голови Верховної Ради України, неможливе, бо законних підстав для зміни часу проведення виборів немає»,

— пояснив він.

«Вибори мають відбутися «за будь-якої погоди» 25 жовтня 2020 року, як це й заплановано, бо всі процеси запущені»,

— наголосив Разумков.

Голова Верховної Ради зазначив, що єдиним винятком може стати Указ Президента України про введення надзвичайного або воєнного стану після рішення РНБО.

«Наступним кроком Верховна Рада або схвалює, або не схвалює таку пропозицію щодо перенесення виборів. Сподіваємося, підстав для цього не буде»,

— наголосив політик.

За його словами, станом на зараз таких ініціатив до Верховної Ради не надходило.

Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання журналістів, наголосив, що введення надзвичайного стану може бути лише на 30 або 60 днів, і вибори може бути відтерміновано на цей час.

«Відмінити проведення виборів немає об’єктивної можливості, оскільки це норма Конституції»,

— підкреслив голова парламенту і наголосив, що треба робити так, щоб була можливість провести вибори на всій території держави.

Голова Верховної Ради також зазначив, що Верховна Рада зробила все для того, аби вибори відбулися.

«Ми будемо спостерігати за виборами та намагатимемося зробити їх абсолютно прозорими, чесними і, як й інші органи, в рамках своїх обов’язків виконуватимемо цю функцію»,

— підкреслив Дмитро Разумков.

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Фото: Андрій Нестеренко / пресслужба Ради