Медведчук у Криму вакцинувався російською вакциною від COVID-19. Тепер він знову зустрівся з Путіним

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Народний депутат України та кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук під час поїздки в анексований Крим вакцинував себе і сім’ю російською вакциною від COVID-19, передає Громдське, інформує NNS.

Про це він заявив під час зустрічі з Путіним 6 жовтня, повідомляє ТАСС.

Щеплення зробили сам Медведчук, його дружина Оксана Марченко та син Богдан. За словами кума Путіна, вакцинувалися вони під час відпочинку в анексованому Криму.

Туди він їздив у серпні 2020 року. Спочатку про це повідомили журналісти. Потім речник Медведчука Олег Бабін заявив, що депутат у відпустці і з родиною вирушив на відпочинок до анексованого Криму. Зазначимо, що трохи пізніше туди приїхав і президент Росії Володимир Путін.

Як пише ТАСС, під час зустрічі 6 жовтня Медведчук попросив президента РФ надати російську вакцину від COVID-19 Україні.

«Я цю вакцину перевірив на собі… І я вважаю, що це наразі найдієвіший засіб у боротьбі з коронавірусом»,

— сказав Медведчук.

Водночас Путін сказав, що поставити вакцину в Україні можливість є, але спочатку потрібно домовитися з офіційним Києвом. Росія нібито на це готова.

Президент РФ розказав куму, що декілька його близьких родичів також вакцинувалися російською вакциною, а ще люди, які працюють з ним, а також нібито «майже все керівництво Міноборони і інших спецслужб».

Також Медведчук попросив Путіна переглянути санкції РФ щодо деяких українських підприємств.

«Звертаюся, щоб, можливо, уряд Росії зміг переглянути чи знайти можливості піти шляхом часткового скасування санкцій»,

— сказав Медведчук.

Раніше ми писали: Медведчука під час його поїздки в анексований Крим супроводжували українські поліцейські

Додамо, минулого року Медведчук їздив до Путіна двічі напередодні виборів — у березні та у липні. Цього разу так знову сталося – в Україні 25 жовтня пройдуть місцеві вибори.

Що за російська вакцина?

Єдиною наразі зареєстрованою у світі вакциною є російський «Спутник V» або «Гам-Ковід-Вак». Це препарат, розроблений Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології ім. Н.Ф. Гамалії. Першу партію вакцини вже встигли випустити, а російська влада планує налагодити масове виробництво та імунізацію населення.

Недовіру до російської коронавірусної вакцини висловлюють ВООЗ, Німеччина і навіть самі росіяни: про готовність зробити щеплення «Спутник V» заявили 40% опитаних росіян, тобто менше половини.

А інші є?

Наразі ні. У світі їх розробляють понад 100. Жодна з цих вакцин поки не має доведеної ефективності в лікуванні коронавірусної хвороби. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, у найкращому випадку готова вакцина з'явиться до кінця 2020-го.

До кінця 2021 року в межах програми міжнародного співробітництва, створеної під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), вчені планують виготовити щонайменше 2 мільярди доз вакцини від коронавірусу.