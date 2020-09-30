Вітольда Фокіна звільнили в день його звільнення з посади Прем’єр-Міністра

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Вітольда Фокіна вивели зі складу Тристоронньої контактної групи у річницю його звільнення з посади прем’єра у 1992 році. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНІАН.

Офіційно на посаді прем’єра Фокін був один рік – з 1991 по 1992 роки за президентства Леоніда Кравчука. До цього він рік виконував обов'язки голови Ради Міністрів України.

30 вересня 1992 року політика звільнили у зв’язку з виходом на пенсію, про що йдеться у відповідній постанові Верховної Ради того року.

Своєю чергою, рішення вивести Фокіна з української делегації ухвалено на тлі останньої черги скандалів, які викликав виступ політика на засіданні Ради 29 вересня.

Нагадаємо, Фокіна призначили заступником голови української делегації Леоніда Кравчука 18 серпня. Відтоді він зробив низку суперечливих заяв. Так, в одному з серпневих інтерв’ю український делегат заявив про необхідність надання «особливого статусу» всьому Донбасу на умовах росіян й амністію бойовиків. Проте реакція з боку Банкової була стриманою.

Майбутнє становище Фокіна у ТКГ погіршило й зізнання його внучки й співачки Маші Фокіної, що вона, мовляв, домовлялася про введення свого дідуся до складу делегації особисто з Андрієм Єрмаком.

Що сказав Фокін 29 вересня у комітеті Ради

Причиною 5-річного тупцювання на місці у перемовинах з Росією Фокін назвав Петра Порошенка, який у час свого президентства думав лише про власні інтереси.

Фокін заявив перед депутатами, що поки не побачив свідчень участі Росії у війні на Донбасі, а проти ЗСУ воюють «найманці з 30 країн».

Також політик знову згадав про загальну амністію, стверджуючи, що, мовляв, загроза покарання деморалізує ворога.

Фокін підсумував, що подіям на Донбасі «ще не дали правової оцінки».

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