Аваков обозвал Фокина "махровым идиотом" и "мерзавцем"

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал отстранить заместителя главы Трехсторонней контактной группы Витольда Фокина от переговоров по Донбассу.

С таким заявлением Аваков выступил на своей странице в Facebook вечером во вторник, 29 сентября, прокомментировав слова Фокина о том, что он якобы не видит между Россией и Украиной, передает NNS.

"Фокин, на войне, которой, как вы говорите, нет – погибли тысячи наших солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских градов под Саур-Могилой и Иловайском! Мерзавец. "Их там нет" – это слова Путина, а не представителя Украины",

– написал Аваков.

Глава МВД отметил, что "слова Фокина за последние недели наносят колоссальный ущерб стране и приносят боль и гнев в сердца украинцев".

"Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию",

– призвал Аваков.

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