Російський офіцер підірвався на Донбасі, мінуючи територію

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Проросійські збройні формування на Донбасі використовують режим припинення вогню для зміцнення власних позицій. Про це NNS повідомляє з посиланням на портал" Хвиля", який посилається на прес-службу Міністерства оборони України.

Згідно з даними ГУР, в даний час командування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ продовжує нарощувати інженерне обладнання передових позицій практично по всій лінії розмежування.

За добу 28 вересня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів намагалися спровокувати бійців ЗСУ на відкриття вогню. Так, близько 10:00 ранку, російсько-окупаційні війська випустили 3 черги зі стрілецької зброї в напрямку позицій українських військових поблизу Старогнатівка, а у вечірній час доби — з використанням станкового протитанкового гранатомета.

Вогневі провокації ворога зафіксовано також поблизу населеного пункту Авдіївка, що на Донецькому напрямку. Після сьомої години вечора російсько-окупаційні війська здійснили не прицільно обстріли позицій українських воїнів зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.

Ще два порушення режиму припинення вогню було зафіксовано на Луганському напрямку. Увечері, недалеко від населеного пункту Шуми, агресор обстріляв позицій українських солдатів, використовуючи стрілецьку зброю і підствольний гранатомет.

Ворожі провокації не несли загрози життю і здоров'ю українських військових, так вогонь не відкривався. Бойових втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає.

Окупаційні збройні бандформування Донбасу зайняті відновленням пошкоджених і встановленням нових мінно-вибухових загороджень. При цьому вони використовують протипіхотні міни ОЗМ-72 і ПОМ-2.

При цьому доходить до казусів. Противник продовжує втрачати особовий склад в результаті підривів на власних мінно-вибухових пристроях. У неділю, 27 вересня в результаті підриву на міні отримав важке поранення з втратою частини нижньої кінцівки один з нещодавно прибулих під час ротації російських офіцерів.

Раніше ми повідомляли: На Донбасі збройні формування РФ п’ять разів порушили режим припинення вогню

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