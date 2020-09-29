На Донбасі збройні формування РФ п’ять разів порушили режим припинення вогню

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Протягом минулої доби, 28 вересня, збройні формування РФ на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було.

Про це NNS повідомляє, посилаючись на ранкове зведення штабу ООС. Наголошується, що українські захисники сумлінно виконують завдання за призначенням і неухильно дотримуються досягнутих 22 липня 2020 року домовленостей.

За минулу добу, 28 вересня, збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню. У ранковий час доби неподалік населеного пункту Старогнатівка противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а у вечірній час – зі станкового протитанкового гранатомета. Поблизу Авдіївки ворог провокував наших військових зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета. Ще два порушення режиму припинення вогню зафіксовані біля населеного пункту Шуми. На цій ділянці противник застосовував стрілецьку зброю та підствольний гранатомет.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було.

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Окрім того, вчора військовослужбовці Збройних Сил і рятувальники ДСНС ліквідували пожежу неподалік населеного пункту Нижньотепле.

Від початку поточної доби, 29 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша, пострілів із боку противника не зафіксовано.

Українські захисники дотримуються умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, та готові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

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