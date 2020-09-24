Де в Україні прогнозують "найбруднішу" виборчу кампанію: список міст

24 вер. 2020
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Найбільшу боротьбу кандидатів на місцевих виборах 2020 року очікують у семи головних стратегічних містах України. Однак "найбруднішу" виборчу кампанію прогнозують у Дніпрі та на Закарпатті. Про це NNS повідомляє з посиланням на 24 канал.

У більшості міст боротьба розгорнеться за контроль над міськрадою. Про це заявив політолог Кость Бондаренко.

У яких містах очікують найконкурентнішу виборчу кампанію
  • Київ;
  • Харків;
  • Одеса;
  • Маріуполь;
  • Запоріжжя;
  • Дніпро;
  • Львів;
  • Вінниця.

Які конфлікти прогнозують на місцевих виборах

У Києві за створення коаліції у міськраді змагатимуться одразу три політсили – "УДАР", "Слуга народу" та "Європейська солідарність".

У Дніпрі розташовані підприємства найбагатших людей України. Контроль над місцевою владою значно полегшить їм ведення бізнесу. Отож Бондаренко попереджає про конфліктну перевиборчу кампанію у Дніпрі.

З одного боку Філатов і Корбан, з іншого – Коломойський зі своїми людьми, з третьої – Петровський, який також проявляє інтерес до політики в регіоні,

– розповів Бондаренко.

Виборча кампанія на Закарпатті може бути однією з найпроблемніших у країні. Голова ОДА Олексій Петров вже заявив про підготовку "сіток" щодо підкупу виборців.

"Там уже зафіксований факт побиття потенційного кандидата, він потрапив у лікарню. Також нам надходила інформація, коли можливі кандидати масово відмовляються балотуватися через тиск. У перспективі це може бути дуже гарячий регіон",

– додав голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Політолог Володимир Фесенко до проблемних регіонів на місцевих виборах відносить також і Полтаву.

Головне про місцеві вибори 2020

  • Місцеві вибори 2020 відбудуться 25 жовтня на усій території України, окрім окупованого Криму та Донбасу.
  • Передвиборча кампанія стартувала 5 вересня.
  • До 24 вересня партії можуть висувати своїх кандидатів та подати до окружної комісії документи для їхньої реєстрації.
  • Кандидати можуть проводити передвиборчу агітацію до 22 жовтня.
  • Забезпечувати безпеку під час місцевих виборів буде 136 тисяч правоохоронців.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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