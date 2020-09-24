Де в Україні прогнозують "найбруднішу" виборчу кампанію: список міст

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Найбільшу боротьбу кандидатів на місцевих виборах 2020 року очікують у семи головних стратегічних містах України. Однак "найбруднішу" виборчу кампанію прогнозують у Дніпрі та на Закарпатті. Про це NNS повідомляє з посиланням на 24 канал.

У більшості міст боротьба розгорнеться за контроль над міськрадою. Про це заявив політолог Кость Бондаренко.

У яких містах очікують найконкурентнішу виборчу кампанію

Київ;

Харків;

Одеса;

Маріуполь;

Запоріжжя;

Дніпро;

Львів;

Вінниця.

Які конфлікти прогнозують на місцевих виборах

У Києві за створення коаліції у міськраді змагатимуться одразу три політсили – "УДАР", "Слуга народу" та "Європейська солідарність".

У Дніпрі розташовані підприємства найбагатших людей України. Контроль над місцевою владою значно полегшить їм ведення бізнесу. Отож Бондаренко попереджає про конфліктну перевиборчу кампанію у Дніпрі.

З одного боку Філатов і Корбан, з іншого – Коломойський зі своїми людьми, з третьої – Петровський, який також проявляє інтерес до політики в регіоні,

– розповів Бондаренко.

Виборча кампанія на Закарпатті може бути однією з найпроблемніших у країні. Голова ОДА Олексій Петров вже заявив про підготовку "сіток" щодо підкупу виборців.

"Там уже зафіксований факт побиття потенційного кандидата, він потрапив у лікарню. Також нам надходила інформація, коли можливі кандидати масово відмовляються балотуватися через тиск. У перспективі це може бути дуже гарячий регіон",

– додав голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Політолог Володимир Фесенко до проблемних регіонів на місцевих виборах відносить також і Полтаву.

Головне про місцеві вибори 2020

Місцеві вибори 2020 відбудуться 25 жовтня на усій території України, окрім окупованого Криму та Донбасу.

Передвиборча кампанія стартувала 5 вересня.

До 24 вересня партії можуть висувати своїх кандидатів та подати до окружної комісії документи для їхньої реєстрації.

Кандидати можуть проводити передвиборчу агітацію до 22 жовтня.

Забезпечувати безпеку під час місцевих виборів буде 136 тисяч правоохоронців.

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