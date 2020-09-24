Завантажте мобільний додаток сайту

Журнал Time опублікував список найбільш впливових людей 2020 року. До нього, окрім політиків та музикантів, цьогоріч потрапила рекордна кількість активістів, науковців та медиків, пише Громадське, передає NNS.

Список журнал опублікував у себе на сайті.

Зазначимо, що він не є рейтингом і не розподілений за місцями. Усіх діячів об'єднали за категоріями «Лідери», «Титани», «Діячі мистецтва» і «Кумири».

Із політиків до списку потрапили президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін, а також Ангела Меркель, Джо Байден та Ненсі Пелосі.

Відзначили також президента Бразилії Жаїра Болсонару, який, за версією журналу, мав найгірший вплив під час боротьби з епідемією та пожежами в лісах Амазонії.

Також до списку потрапили інфекціоніст із Мюнхена Камілла Роте, вірусологи Ши Чженлі та Чжан Юнчжен та медсестра з Нью-Йорку Еммі О’Салліван. Усі вони зробили великий внесок у боротьбу з COVID-19.

Найвпливовішими людьми цього року стала також низка активістів. До списку категорії «Ікона» потрапили засновники руху BlackLivesMatter Алісія Гарза, Опал Тометі та Патрісс Каллорс.

До списку Time також внесли активіста з Гонконгу Натана Лоу та японську активістку Шиорі Іто, яка стала символом руху MeToo в країні.

Президента Росії Володимира Путіна, який часто потрапляв у цей список, у 2020 році там немає.

Як обирають найвпливовіших людей?

Із 2004 року журнал Time публікує список «Time 100» за критеріями, які обирають редактори журналу. Спочатку таких критеріїв було лише три: людина має прийти до свого нинішнього статусу через публічну владу (як-от президенти), мати реальний великий вплив на події сучасності, або ж впливати на життя інших своїм моральним прикладом.

Пізніше редактор видання Річард Стенгель уточнив, що журнал шукає своїх кандидатів серед людей, «чиї ідеї змінюють світ».