Росія звозить на Донбас боєприпаси, пальне та «Гради»

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Росія звозить на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей пальне тоннами, боєприпаси та військову техніку. Про це NNS повідомляє з посиланням на Міністерство оборони України.

«З початку вересня через неконтрольовані Україною ділянки кордону з Росії на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях завезено залізничним і автомобільним транспортом близько 1200 тонн пального, шість вагонів і більше 10 вантажних автомобілів з протитанковими мінами і боєприпасами, в тому числі для артилерійських систем»

- повідомила прес-секретар Міноборони Юлія Пампуха

Крім того, за її словами, після капітального ремонту на підприємствах російського оборонно-промислового комплексу в підрозділи противника доставлено більше 15 одиниць бойової техніки, в тому числі 122-мм реактивні системи залпового вогню "Град".

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