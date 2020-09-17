На Донбасі бойовики двічі відкривали вогонь

Завантажте мобільний додаток сайту

На Донбасі за минулу добу,16 вересня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. У районі Новотошківського загинув один український захисник унаслідок необережного поводження з гранатою. Про це повідомляє пресцент штабу ООС, передає РБК-Україна, інформує NNS.

Постріл з підствольного гранатомета в бік українських позицій зафіксовано поблизу Катеринівки, неприцільний вогонь зі стрілецької зброї – у районі населеного пункту Водяне.

"Ці вогневі провокації противника не становили загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували",

- зазначили у штабі ООС.

Бойових втрат і поранень серед українських воїнів унаслідок пострілів немає.

"У районі Новотошківського загинув один український захисник унаслідок необережного поводження з гранатою",

- повідомили у штабі ООС.

Від початку поточної доби, 17 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, вогневих провокацій із боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Зазначимо, загиблий Роман Червінський був водієм-механіком 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, про це повідомила пресслужба Яворівської районної держадміністрації.