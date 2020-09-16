Зеленський зустрівся з президентом парламенту Австрії: про що домовились

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У межах офіційного візиту до Австрії, який відбувся 15 серпня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Національної ради (парламенту) Республіки Австрія Вольфгангом Соботкою. Про це NNS повідомляє з посиланням на Офіс президента України.

На зустрічі обговорили питання двосторонніх відносин між Україною та Австрією.

Глава Української держави сподівається, що Україна та Австрія відновлять двосторонню співпрацю до рівня, якого будо досягнуто до пандемії COVID-19. Вольфганг Соботка подякував президенту України за зусилля, докладені під час подолання наслідків епідемії коронавірусу.

Зеленський розповів про можливості інвестування в галузь туризму, банківський та фінансовий сектори України.

"У нас є чудові Карпатські гори. Але лише один сучасний курорт. А ми могли б мати десятки. Є гори, але нема інфраструктури. Ми готові як держава будувати. І запрошуємо вас долучатися",

– зауважив президент України.

Окремо Глава Української держави наголосив на інвестуванні в річкову галузь України. Зокрема, він згадав важливий законопроект про водний транспорт.

"Водні шляхи не працювали в Україні з радянських часів. Ми зараз готові відновити транспортування внутрішніми водними шляхами. Ми розробляли закон багато місяців і вже представили його нашому парламенту",

– сказав Володимир Зеленський.

Президент парламенту Австрії нагадав, що його країна довго працювала над розбудовою інфраструктури. Після реалізації важливих інфраструктурних проектів роль Австрії у світі значно зросла.

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